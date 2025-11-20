"แพทองธาร" พร้อมสามีเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ที่คุกคลองเปรม พร้อมยิ้มแย้มทักคนเสื้อแดง

บรรยากาศการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี วันนี้ (20 พ.ย.) ซึ่งเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 18 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 11 วัน หลังถูกคุมขังภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกครอบครัวที่เป็นตัวแทนเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามี โดยทั้ง 2 คน มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ปรากฏความเครียด ความวิตกกังวล พร้อมทักทายสื่อมวลชนและคนเสื้อแดง ด้วยความยิ้มแย้มว่า วันนี้มาไวกันจัง ก่อนเดินเข้าไปด้านในเรือนจำ พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ