สหกรณ์หลายพื้นที่พร้อมใจเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปีจากเกษตรกร

นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ในหลายพื้นที่พร้อมใจเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปีจากเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ชั้นดีของประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าราคาข้าวในหลายจังหวัดขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ที่ 12.50 – 13.80 บาท เป็นราคาที่สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่(สด) เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรเข้าไปรับซื้อผลผลิตในราคายุติธรรมและนำตลาดเช่นที่ สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด จังหวัดยโสธร จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกและประกาศรับซื้อข้าว จากเกษตรกรในราคานำตลาด ตันละ 100 – 200 บาทขึ้นไป ขณะที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด ก็รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิสดความชื้น 25% ราคา 13.80 บวกค่าจอดอีก 200 บาทต่อตัน เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในแหล่งปลูกข้าวพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รับซื้อ “ข้าวเปลือกหอมมะลิ” ในราคาสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 13.80 บาท