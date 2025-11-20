xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +14.58 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 7,715.33 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,286.75 จุด ปรับขึ้น 14.58 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.15 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 7,715.33 ล้านบาท