พณ.เดินหน้าปราบทุนต่างชาติรายใหญ่ เข้าข่ายนอมินี ลุยตรวจแล้ว 6 กลุ่มธุรกิจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามนอมินีนั้น ทางกรมฯ ได้รับรายงานการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงของคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายระดับจังหวัดทั่วประเทศ ใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 2) ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ 3) ธุรกิจ e-Commerce ขนส่ง และคลังสินค้า 4) ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 5) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และ 6) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 34 จังหวัด รวม 404 ราย ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดภารกิจเร่งด่วน (Quick Big Win) โดยกำลังดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการกระทำความผิดของธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่มีลักษณะนอมินี ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จำนวน 11 ราย
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ตรวจสอบนิติบุคคลเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มทุนต่างชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงสูง และส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ตรวจสอบนิติบุคคลเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มทุนต่างชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงสูง และส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว