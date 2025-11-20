เกาหลีใต้แถลงเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่เกยตื้นบนแนวปะการัง แต่ไม่มีเจ็บ-ตาย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้ (20 พ.ย.) ว่า กระทรวงความปลอดภัยของเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ ว่าเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางจากเกาะเจจู ไปยังเมืองมกโป เกยตื้นบนแนวปะการังแห่งหนึ่ง ที่อยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ทั้งนี้ เรือโดยสารลำดังกล่าว มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม 267 คน และได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว หลังเรือเกยตื้นระหว่างการเดินทาง ในภูมิภาคทางตอนใต้ของเกาหลีใต้
