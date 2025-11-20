ชาวกรุงเก่ายังอ่วม! 12 อำเภอเจอน้ำท่วมสูง ปชช.เดือดร้อนกว่า 6.3 หมื่นครัวเรือน

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีการปรับลดการระบายน้ำลง แต่เป็นการปรับลดลงทีละน้อย จากอัตรา 2,688 ลบ.ม./วินาที เหลือ 2,637 ลบ.ม./วินาที ยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ท่วมสูง แพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 144 ตำบล 931 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 63,781 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 20 ราย ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 12 อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอบ้านแพรก อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอมหาราช และที่เพิ่มล่าสุด ได้แก่ อำเภอนครหลวง
