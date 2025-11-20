xs
ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:32 น. (ครั้งที่ 4) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,500.00 บาท รับซื้อ 62,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,300.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,155.44 บาท