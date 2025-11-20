ตลาดหุ้นนิวยอร์กวานนี้ ปิดบวก หลังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกวานนี้ (19 พ.ย.) ฟื้นตัว หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทำการก่อนหน้า โดยตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีดตัวขึ้น ก่อนที่บริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯ จะเปิดเผยผลประกอบการหลังตลาดปิดทำการ ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้ (20 พ.ย.) เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,138.77 จุด เพิ่มขึ้น 47.03 จุด หรือ +0.10%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,642.16 จุด เพิ่มขึ้น 24.84 จุด หรือ +0.38% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,564.23 จุด เพิ่มขึ้น 131.38 จุด หรือ +0.59%
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,138.77 จุด เพิ่มขึ้น 47.03 จุด หรือ +0.10%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,642.16 จุด เพิ่มขึ้น 24.84 จุด หรือ +0.38% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,564.23 จุด เพิ่มขึ้น 131.38 จุด หรือ +0.59%