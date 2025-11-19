กทม.หารือการใช้งาน Cell Broadcast แจ้งเตือน 9 ภัยหลัก

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมระบบเตือนภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เพื่อหารือพร้อมเร่งดำเนินการการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยอย่างสมบูรณ์ และหารือการใช้งานที่อยู่ในความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ในการแจ้งเตือนภัยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการระบุประเภทของการส่งข้อความเตือนภัยเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Warning (การเตือนภัย) สำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและต้องการให้ประชาชนดำเนินการป้องกันตนเองทันที Informative (การแจ้งข้อมูล) สำหรับการให้ข้อมูลสถานการณ์หรือคำแนะนำทั่วไป นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้หารือถึงการแจ้งเตือนภัยฝุ่นละออง โดยรถที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับใบรับรอง “บัญชีสีเขียว” (Green List) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ตามมาตรการ Low Emission Zone เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
รวมทั้ง การบูรณาการข้อมูลแผนที่ (Map Data) ของกรุงเทพมหานครกับระบบ CBS แผนที่เขต แขวง และข้อมูลชุมชน ของกรุงเทพมหานครที่สามารถนํามาใช้เพื่อกําหนดพื้นที่แจ้งเตือนภัยเฉพาะเจาะจงในระบบ CBS และการดึงข้อมูลที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น ตําแหน่งโรงงาน ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์พักพิง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ และการแจ้งเตือนภัยเฉพาะพื้นที่