"นิพิฏฐ์"ชี้การฮั้ว สว.เป็นความเลวร้ายที่กัดกร่อนประเทศจนถึงกระดูกแล้ว

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฮั้ว สว. ความชั่วร้ายที่ประชาชนกอดรัดไว้
หากความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural justice ) กับ ความยุติธรรมตามกฎหมาย (Legal Justice) วิ่งสวนทางกัน สังคมก็ไม่ปกติสุข
เราลองถามประชาชนดูว่า การเลือกสว.มีการฮั้วหรือไม่ มีการจ่ายเงินกันหรือไม่
หากประชาชนเชื่อว่า มีการฮั้วและจ่ายเงินกันจริง ก็ถือว่า ประชาชนยินยอมพร้อมใจให้มีการลงโทษตามหลักกระบวนการยุติธรรมตามธรรมชาติ ( Natural Justice ) ที่ถือว่า ผู้ใดกระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ
แต่หากกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย (Legal Justice) ทำอะไรไม่ได้ ทุกคนจะวิ่งเข้าสู่ศูนย์อำนาจของความชั่วร้าย ประเทศนี้ก็จะถูกปกครองด้วยคนชั่ว
ทำไม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม จึงเมินเฉย ไม่จัดการเรื่องนี้
ทำไมนักการเมืองที่อ้างว่า รังเกียจการยึดอำนาจโดยทหาร จึงยอมให้มีการยึดอำนาจโดยพลเรือน
การยึดอำนาจโดยพลเรือนด้วยการเบี่ยงเบนและฉีกรัฐธรรมนูญ เลวร้ายกว่าการยึดอำนาจโดยทหาร เพราะประชาชนไม่รู้เท่าทัน
หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีส่วนละเมิดรัฐธรรมนูญในการฮั้วสว. นั่นแหละ คือหัวหน้าในการยึดอำนาจ
เป็นความเลวร้ายที่กัดกร่อนประเทศจนถึงกระดูกแล้ว แต่เป็นความเลวร้ายที่ประชาชนกอดรัดไว้โดยไม่รู้ตัว/