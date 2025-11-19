นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ“เชียงใหม่ -พิจิตร - ขอนแก่น” 20 – 22 พ.ย.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ 3 จังหวัด ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2568 ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร และขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล มอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดงานและพิธีสำคัญในแต่ละจังหวัด
20 พ.ย.68 - เชียงใหม่
เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการ “เพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ำปิง เพื่อป้องกันอุทกภัยในเมืองเชียงใหม่ ระยะเร่งด่วน” พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีขบวนการคนต่างด้าวสวมสิทธิ
21 พ.ย.68 - พิจิตร
เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลพิจิตร และเปิดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
22 พ.ย. 68 - ขอนแก่น
เป็นประธานพิธียกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกฯ มุ่งติดตามการดำเนินงานเชิงรุกของรัฐบาล มอบนโยบายบูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว ความมั่นคงปลอดภัย และระบบสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน