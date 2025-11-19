xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 2.13 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,423.09 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,272.17 จุด ปรับขึ้น 2.13 จุด หรือ 0.17% มูลค่าซื้อขาย 30,423.09 ล้านบาท