"หมอวรงค์"วิเคราะห์"ทักษิณ"จะไม่ได้สิทธิ์พักโทษจริงหรือ?

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ทักษิณจะไม่ได้สิทธิ์พักโทษจริงหรือ
การที่อัยการสูงสุด ได้อุทธรณ์คดี 112 ของนายทักษิณ ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมาย เพราะในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่า คดีความผิดตามมาตรา 112 นั้นมีการอุทธรณ์เกือบทุกคดี
ปัญหาที่สร้างความสับสนให้กับสังคมคือ ผลของการอุทธรณ์คดี112นี้ จะทำให้นายทักษิณพักโทษไม่ได้จริงหรือ ซึ่งพวกเราต้องมาดูข้อเท็จจริงของหลักเกณฑ์การพักโทษ
ในหลักการทั่วไปการพักโทษถือว่าเป็นประโยชน์ ที่นักโทษได้ประกอบคุณงามความดี และอย่างน้อยๆนักโทษรายนั้น ต้องถูกจำคุกมาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ส่วนการพักโทษ จะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหนักหนัก เช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นเอดส์ระยะสุดท้าย ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น หรือมีความพิการที่ดูแลตนเองไม่ได้ ซึ่งนายทักษิณไม่เข้าเกณฑ์นี้อยู่แล้ว
อดีตที่ผ่านมานายทักษิณ จะได้รับการพักโทษในกรณี "มีอายุเกิน 70 ปีและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย" ถ้าประเมินคะแนนขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง"ระยะยาว"ของผู้สูงอายุ จากคะแนนเต็ม 20 ต้องได้คะแนนไม่เกิน 11
นั่นหมายความว่านายทักษิณ ต้องมีปัญหากินข้าว ล้างหน้าแปรงฟัน ลุกจากที่นอน การใช้ห้องน้ำ การเคลื่อนที่ภายในบ้าน การสวมใส่เสื้อผ้า การขึ้นลงบันได การอาบน้ำ การกลั้นอุจจาระ และการกลั้นปัสสาวะ
ถ้านายทักษิณมีปัญหา ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองจริงๆ และต้องเป็นปัญหาระยะยาว นายทักษิณก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักโทษที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่เกี่ยวกับคดีมาตรา 112 นี้
แต่การพักโทษกรณีพิเศษที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสงสัยว่า เป็นการประเมินคะแนนให้ต่ำ ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นรอบนี้ถ้านายทักษิณจะได้สิทธิ์นี้ และมีการประเมินคะแนนให้ต่ำเพื่อช่วยเหลือ ผมบอกได้เลยว่าคุกรออยู่