ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนฝนตกหนัก อ.พะโต๊ะ ระวังน้ำท่วม- ดินโคลนถล่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ให้ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนฝนตกหนัก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง