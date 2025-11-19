นายกฯ ถกกำหนดวงเงินงบประมาณปี 70 ย้ำใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปชช.

วันนี้ (19 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นายกฯ เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้จัดทำคำของบประมาณเท่าที่จำเป็น มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางระดับสากลและแนวทางของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งไทยอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก