"เทพไท"แซะเพื่อไทยขุด"ทักษิณ"มาขายอีก เชื่อ ปชช.ตื่นรู้เข้าใจลูกไม้เก่า

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เทพไท คุยการเมือง ระบุว่า เพื่อไทย ขุดทักษิณ มาขายอีก
หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร ถูกอัยการสูงสุดมีความเห็น ยื่นอุทธรณ์ในคดีมาตรา 112 ต่อศาลอุทธรณ์ และในวันเดียวกันศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นายทักษิณชดใช้ภาษี จากการขายบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นให้กับกองทุนเทมาเสก ประเทศสิงคโปร์ 17,600 ล้านบาท ทำให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคน ออกมาเคลื่อนไหว พยายามพลิกวิกฤตของนายทักษิณครั้งนี้ให้เป็นโอกาส เพื่อหวังเพิ่มคะแนนเสียง และเรียกคะแนนสงสารจากประชาชน ที่เห็นได้ชัดคือ
กรณีนายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อความว่า “การกระทำต่อคุณทักษิณ ถูกมองว่ามาแบบซีรี่ส์ที่มีการจัดวาง ขัดต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก
ผลักไสไล่ส่งเอาคนที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศมากๆ ไปอยู่ต่างประเทศ และ ขังคุก จากนั้น ก็เอาเอาพวกเฮงซวยมาบริหารประเทศ
ไม่แปลกใจที่ประเทศถดถอยมาตามลำดับ จนหนี้ประเทศ และ หนี้ครัวเรือนสูงสุด คนไทยส่วนใหญ่ แทบไม่มีความหวังกับประเทศนี้อีกเลย
สงสารประเทศไทย พอได้หรือยังครับ!”
ข้อความของนายก่อแก้วโดยพยายามที่จะโยงคดีของนายทักษิณ ซึ่งเป็นคดีที่ศาลยุติธรรมได้พิพากษาพิจารณาอย่างละเอียดถ่องแท้แล้ว พยายามนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองให้ได้ หรือแม้แต่นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไทม์ไลน์ของนายทักษิณเกี่ยวกับคดีความต่างๆ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการพยายามจะใช้โอกาสของนายทักษิณ ที่โดนคดีหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทยในวันนี้ไม่มีจุดขายเลย นอกจากจุดขายเดิมที่ก่อตั้งพรรคมา ก็คือขายตัวนายทักษิณ ชินวัตร จึงจำเป็นต้องใช้นายทักษิณ ชินวัตร ออกมาเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เพื่อเรียกเสียงสนับสนุนจากมวลชนคนเสื้อแดง และผู้สนับสนุนส่วนหนึ่ง ที่ยังสวามิภักดิ์ต่อนายทักษิณ ซึ่งไม่ว่านายทักษิณหรือพรรคเพื่อไทย จะตระบัดสัตย์ เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้ก็ยังสนับสนุนอยู่ จึงพยายามจะรักษามวลชนคนเหล่านี้ไว้
เห็นได้จากตั้งแต่นายทักษิณเข้าอยู่เรือนจำคลองเปรม ทุกวันเสาร์จะมีแกนนำคนเสื้อแดงหลายคน เปลี่ยนหน้ากันมาจัดกิจกรรมที่หน้าเรือนจำ นัดกินก๋วยเตี๋ยวบ้าง นัดกินข้าวมันไก่บ้าง ปราศรัย ไฮปาร์คกัน รวมไปถึงวันที่บุคคลในครอบครัวชินวัตรเข้าเยี่ยมคุณทักษิณ ก็จะมีการเกณฑ์มวลชนคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจ ซึ่งพยายามจะปลูกกระแส เพื่อต้องการให้เป็นจุดขายของพรรคเพื่อไทย
ซึ่งในวันนี้ถ้าดูผลการสำรวจของนิด้าโพล ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคกลาง คะแนนของพรรคเพื่อไทยตกต่ำอย่างน่าใจหาย คงจะไม่มีไม้เด็ดหรือวิธีการใดที่จะกอบกู้คืนความนิยมจากประชาชนได้นอกจากขายนายทักษิณเหมือนเดิม เพราะนั้นจะเห็นได้ว่า คนในพรรคเพื่อไทยก็พยายามใช้วิธีการเดิมๆ ปลุกผีทักษิณ นำคุณทักษิณมาขายในสนามการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
จึงพยายามนำเอาเงื่อนไขที่อัยการสูงสุดอุทธรณ์คดีความผิดมาตรา 112 กับศาลฎีกาตัดสินให้ชดใช้ภาษีขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น 17,600 ล้านบาท มาเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งเชื่อว่าประชาชนตื่นรู้และเข้าใจว่านี่คือลูกไม้เก่าๆของพรรคเพื่อไทย ที่ใช้มาโดยตลอด ถึงวันนี้คนไทยจับได้ไล่ทันกันหมดแล้ว