รองจเร ตร.รับลูก ผบ.ตร.พร้อมสอบปมซื้อ-ขายตำแหน่ง ลั่น! ไม่มีละเว้น

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ภายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ว่า กรณีนี้จะต้องรอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้จเรตำรวจแห่งชาติทำการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและ ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำไว้อย่างชัดเจนในการมอบนโยบายว่า จะไม่มีการละเว้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ อย่างแน่นอน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า เชื่อมั่นในผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ท่านพูดไว้ว่าจะทำอย่างจริงจัง อีกทั้งถ้ามีพยานหลักฐานก็จะมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่ามีอดีตตำรวจที่มีอำนาจในการเซ็นแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจได้มากกว่าพันนาย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยอมรับว่า ตัวเองเป็นตำรวจมาตลอดชีวิต และในอดีตก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้มาเช่นกัน แต่ยืนยันว่าไม่เคยปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้เน้นย้ำว่า ในปัจจุบันต้องขอให้เชื่อมั่นในกฎหมายตำรวจฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงและมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นตามกฎหมายใหม่
ส่วนที่หลายฝ่ายสงสัยว่าการทุจริตซื้อ-ขายตำแหน่งไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม จะติดตามเอาผิดได้อย่างไร พล.ต.ท.ไตรรงค์ บอกว่า แม้ไม่มีหลักฐานแต่ขอให้มีฝ่ายที่เสียหายออกมายืนยัน จเรตำรวจแห่งชาติก็สามารถดำเนินการได้