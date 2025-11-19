"สีหศักดิ์"เตรียมร่วมประชุม IPMF พร้อมใช้โอกาสแจงปมชายแดนไทย-กัมพูชา

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม EU INDO-PACIFlC Ministerial Forum (IPMF) ครั้งที่ 4 ที่กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผู้แทน 70 ประเทศเข้าร่วม
การประชุม IPMF ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นมั่งคั่งและมั่นคงร่วมกัน (Building together a resilient, prosperous and secure future) มีเป้าหมายให้ประเทศที่เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและวิธีการ เสริมสร้างความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภูมิรัฐศาสตร์โลก
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะได้แสดงวิสัยทัศน์และท่าทีของประเทศไทยผ่านการ กล่าวถ้อยแถลงโต๊ะกลมของ IPMF ด้านความมั่นคง หัวข้อ Security priorities in the face of current geopolitical developments หรือ ประเด็นที่เราควรจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับต้น เพื่อรับมือพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน นายสีหศักดิ์ ยังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก EU รวมถึงผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคง ทั้งหมดกว่า 8 ประเทศ
นายนิกรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของไทย ในการเสริมสร้างเสาหลัก แปซิฟิกของสหภาพยุโรป และจะเป็นโอกาสในการผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับภูมิภาค ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และการหลอกลวงออนไลน์ อีกทั้งจะได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงท่าทีของไทยประเด็นปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชากับนานาประเทศด้วย