ภูมิใจไทยเปิดตัว "ลลิตา ฤกษ์สำราญ" คืนสังเวียนการเมือง

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีม กทม.พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับนางลลิตา ฤกษ์สำราญ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม.ที่มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
นางลลิตา กล่าวว่า แม้จะห่างหายจากเวทีการเมืองตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็ยังคงผูกพันกับประชาชนในพื้นที่และติดตามงานสาธารณะมาโดยตลอด ยอมรับว่าตัดสินใจกลับสู่การเมืองเพราะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเป็น พรรคนักปฏิบัติ พูดแล้วทำ และนโยบายที่โดนใจอย่างคนละครึ่งพลัสที่ออกมาเพียงเดือนกว่าได้ช่วยประชาชนระดับรากหญ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้ชาวบ้านและร้านค้าที่บอกว่าขายไม่ดีมานานมาก แต่วันนี้ขายดีขึ้นทันตา เพราะประชาชนเดือดร้อนมากจริงๆ