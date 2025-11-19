"ชนนพัฒฐ์"ประกาศสู้ตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมวางมือทางการเมืองหากผิดจริง

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าความโปร่งใสและการยืนอยู่บนหลักนิติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนอย่างเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจาก ปปง. หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตนยินดีให้ตรวจสอบจนถึงที่สุด เพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดปรากฏอย่างตรงไปตรงมา
สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการนั้น นายชนนพัฒฐ์ ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงการตรวจสอบแต่อย่างใดเพราะการตรวจสอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจริงๆ คือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตนได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานมาโดยตลอด และพร้อมให้ตรวจสอบในทุกมิติ พร้อมยืนยันว่า หากผลการตรวจสอบสรุปว่าตนมีความผิดจริง ก็พร้อมยุติบทบาททางการเมืองทันที เพราะตนเชื่อว่า "คนทำงานให้ประชาชน ต้องยอมรับทุกผลลัพธ์จากการตรวจสอบ" อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตนมีว่าสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้