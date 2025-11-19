"ภราดร" ย้ำชดเชยน้ำท่วมพื้นที่เกษตรใช้เกณฑ์เดิม-เร่งเยียวยาไม่ต้องรอน้ำลด

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในส่วนของที่ดินทำกินหรือพื้นที่ทำการเกษตร ว่า ในส่วนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปรวบรวมและประเมินความความเสียหายอีกครั้ง ก่อนจะอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา ตามหลักเกณฑ์เดิมของกระทรวงฯ
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือเรื่องการเยียวยานั้น นายภราดร กล่าวว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วเรื่องการเยียวยา ในส่วนบ้านเรือนประชาชน ส่วนพื้นที่การเกษตรมีหลักเกณฑ์เดิมอยู่แล้ว โดยเกษตรอำเภอจะไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย หรือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย สามารถเข้ามาแจ้งได้ที่เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ตามขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์เดิม
ส่วนในพื้นที่ที่เริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติ เช่น พิจิตร อ่างทอง ในบางพื้นที่ จะทยอยจ่ายเงินเยียวยา โดยประเมินและทยอยจ่ายเลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำลด
เมื่อถามถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวานนี้ (18 พ.ย.) ว่า สถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางลดความรุนแรงแล้ว ต่อไปจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ โดยการพยากรณ์อากาศ 7-8 วัน หลังจากนี้จะมีฝนตกหนักมาก ซึ่งธรรมชาติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กับภาคกลางต่างกัน ภาคกลางจะเป็นลักษณะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่วนภาคใต้จะเป็นลักษณะดินถล่ม จึงต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้ ขณะนี้ ปภ. ขนเครื่องมือเครื่องจักรหนักจากทางภาคเหนือไปพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว และที่สำคัญระบบแจ้งเตือน Cell boardcast ค่อนข้างรวดเร็ว เช่น พื้นที่ภาคกลาง ที่ก่อนจะเกิดเหตุอุทกภัยก็มีการแจ้งเตือนก่อน และเชื่อว่าพื้นที่ภาคใต้ ระบบ Cell boardcast จะทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จะดูในภาพรวมและคอยประเมินสถานการณ์ รวมถึงประสานงานหน่วยงานต่างๆ คิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลัน เร่งด่วน รุนแรง กระทรวงมหาดไทย จะกำกับดูแลผู้ว่าราชการจังหวัด และ ปภ. อย่างใกล้ชิด
เมื่อถามว่า แนวโน้มสถานการณ์จะมีความรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เป็นห่วงสถานการณ์ และติดตามเฝ้าดูพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่มีเหตุอุทกภัยค่อนข้างรุนแรง นายภราดร กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมือ เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์และเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น