ออสเตรเลียจับตาพายุไซโคลนลูกแรกของฤดูกาล คาดขึ้นฝั่งเร็วสุดในรอบกว่า 10 ปี

พายุไซโคลนฟินา (Fina) ซึ่งเป็นพายุไซโคลนลูกแรกของฤดูกาลพายุของออสเตรเลีย กำลังก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งทางเหนือของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและมีโอกาสพัดขึ้นฝั่ง
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย (BoM) ระบุว่า ไซโคลนฟินาอยู่ห่างจากเมืองดาร์วินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 370 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นักพยากรณ์อากาศของ BoM กล่าวว่า พายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวออกจากฝั่งช้าๆ ในช่วงแรก และทวีความรุนแรงขึ้น ก่อนเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปยังชายฝั่งนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และอาจขึ้นฝั่งช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ ฤดูพายุของออสเตรเลียโดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงสิ้นเดือนเมษายน โดยพายุไซโคลนลูกแรกมักพัดขึ้นฝั่งช่วงปลายเดือนธันวาคม หากไซโคลนฟินาสามารถขึ้นฝั่งได้ จะถือเป็นพายุไซโคลนลูกแรกที่ขึ้นฝั่งเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556
BoM เตือนอีกว่า ภาวะโลกร้อนทำให้พายุมีความชุ่มชื้นและรุนแรงมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อพื้นที่ที่พายุพัดผ่าน ในฤดูกาลพายุที่ผ่านมา ออสเตรเลียเผชิญพายุไซโคลนทั้งหมด 12 ลูก ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบสองทศวรรษ
นอกจากนี้ พายุอัลเฟรด (Alfred) เมื่อเดือนมีนาคม เคลื่อนตัวไปทางใต้มากกว่าปกติ ทำให้พื้นที่บางส่วนที่ไม่เคยเผชิญพายุไซโคลนโดยตรงต้องเผชิญอุทกภัย และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 759 ล้านดอลลาร์)