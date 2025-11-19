"อนุทิน" ลั่น! รบ.เอาจริง เดินหน้ากวาดล้าง-เปิดศึกคอร์รัปชัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ออกมาระบุว่าหน่วยงานรัฐมีการรับเงินใต้โต๊ะในโครงการต่างๆ ว่า ขอยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเห็นว่าปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะในโครงการรัฐบาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรัฐบาลชุดนี้เข้าบริหารประเทศ
พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรอิสระต่างๆ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งเรามีเครือข่ายที่ร่วมมือกันปราบปรามเรื่องนี้อยู่
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การทุจริตเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทำลายภาพลักษณ์ และส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า รัฐบาลตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ส่วนกรณีเพจดังออกมาแฉเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งในวงการตำรวจนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า ยินดีที่จะรับการตรวจสอบ แต่ต้องพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย