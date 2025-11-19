xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า -4.20 จุด มูลค่าซื้อขาย 17,099.89 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 4.20 จุด หรือ -0.33% ที่ระดับ 1,265.84 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 17,099.89 ล้านบาท