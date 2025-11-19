นายกฯ ยันแก้ระเบียบพักโทษ ไม่ได้มุ่งสกัด "ทักษิณ" ช่วยเพื่อไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.ท.รุทพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งให้แก้ระเบียบการพักโทษผู้ต้องหานอกเรือนจำ เพื่อเป็นการสกัดไม่ให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาช่วยหาเสียงทันในช่วงเลือกตั้ง หรือไม่ ว่า ตนไม่เชื่อว่าใครจะคิดแบบนั้น รัฐบาลนี้เข้ามา สิ่งที่ควรจะทำ ไม่ใช่การไปแก้แค้น โดนกระทำอะไรมาก็ทำอย่างเดิมกลับไป ไม่มี มีแต่จะเข้ามาแล้วทำให้เกิดความถูกต้อง กลไกการใช้กฎหมาย ต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆ ไม่ใช่เป็นไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่มีบารมี สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ และความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไข คือ ใครเข้ามาก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่มีความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย
ส่วนกรณีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ นั้น นายอนุทิน ยอมรับว่า ได้มีการตรวจสอบแล้ว เป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งก็ยืนตามความเห็นเดิมที่ให้ยก และได้มีการลงนามยื่นไปแล้ว เมื่อส่งขึ้นไปแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอน ไม่สามารถก้าวล่วงได้
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นนัยทางการเมือง นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่า ไม่มี เพราะตนทำตามเนื้อผ้าและกฎหมายทุกอย่าง