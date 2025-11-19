xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ยันแก้ระเบียบพักโทษ ไม่ได้มุ่งสกัด "ทักษิณ" ช่วยเพื่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.ท.รุทพล​ เนาว​รัตน์ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงยุติธรรม​ มีคำสั่งให้แก้ระเบียบการพักโทษผู้ต้องหานอกเรือนจำ​ เพื่อเป็นการสกัดไม่ให้นายทักษิณ​ ชินวัตร​ อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาช่วยหาเสียงทันในช่วงเลือกตั้ง หรือไม่ ว่า ตนไม่เชื่อว่าใครจะคิดแบบนั้น รัฐบาลนี้เข้ามา สิ่งที่ควรจะทำ ไม่ใช่การไปแก้แค้น โดนกระทำอะไรมาก็ทำอย่างเดิมกลับไป ไม่มี มีแต่จะเข้ามาแล้วทำให้เกิดความถูกต้อง กลไกการใช้กฎหมาย ต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆ ไม่ใช่เป็นไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่มีบารมี สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ และความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไข คือ ใครเข้ามาก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่มีความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย

ส่วนกรณีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ นั้น นายอนุทิน​ ยอมรับว่า​ ได้มีการตรวจสอบแล้ว เป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่ พ.ต.อ.ทวี​ สอดส่อง​ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งก็ยืนตามความเห็นเดิมที่ให้ยก และได้มีการลงนามยื่นไปแล้ว เมื่อส่งขึ้นไปแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอน ไม่สามารถก้าวล่วงได้

ส่วนที่พรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นนัยทางการเมือง นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่า ไม่มี​ เพราะตนทำตามเนื้อผ้าและกฎหมายทุกอย่าง