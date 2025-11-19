"คนละครึ่งพลัส เฟส 2" มาแน่! เริ่มแจก ม.ค. 69

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งพลัส เฟส 2" ซึ่งยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าแน่นอน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างหารือเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ขับเคลื่อนโครงการ โดยเบื้องต้นจะใช้งบกลางเป็นหลัก ซึ่งทีมเศรษฐกิจกำลังออกแบบมาตรการให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนสรุปความชัดเจนทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2568 ขณะที่ตามแผนที่วางไว้ ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส เฟสใหม่ได้ในเดือนมกราคม 2569 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงต้นปี และช่วยเสริมกำลังซื้อประชาชนต่อเนื่องจากมาตรการเดิม
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะเดินหน้าไปควบคู่กัน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มรายได้น้อยและกลุ่มทั่วไปเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม โครงการฯ เฟส 2 นี้ถูกจับตาว่าจะเป็นมาตรการสำคัญในการผลักดันกำลังซื้อช่วงต้นปี 69 และช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง