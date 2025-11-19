นายกฯ ถก 4 หน่วยงาน ศก.กำชับจัดทำงบสอดรับนโยบายรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
นายอนุทิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี 2570 ครอบคลุมถึงการประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย รวมถึงวิธีการชดเชยการขาดทุนงบประมาณ และโครงสร้างงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกรอบประมาณการในภาพรวม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกำหนด กรอบประมาณการรายรับ รายจ่าย และฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี เพื่อให้การจัดทำกรอบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความรอบคอบ โดยจะต้องนำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการกำหนดวงเงินงบประมาณครั้งนี้คือ เพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อการรักษาวินัยการเงินคลัง และเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง โดยเน้นถึงหลักการใช้จ่ายภาคภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายที่ต้องเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
สำหรับกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2570 เบื้องต้นตามกรอบการคลังระยะปานกลาง 2569 – 2573 มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อน 0.2% โดยจัดทำเป็นงบประมาณขาดดุล 7.88 แสนล้านบาท ประมาณการจัดเก็บรายได้ภาครัฐอยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท และมีระดับหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 13.79 ล้านล้านบาท คิดเป็น 69.36% ต่อ GDP