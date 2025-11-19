สธ.ร่วมภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลาง กว่า 43.6 ตัน จาก 55,876 คดี

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 60 โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.ต. สมบูรณ์ เทียนขาว รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมศุลกากร กรมประชาสัมพันธ์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
นายพัฒนา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการเผาทำลายยาเสพติดของกลางอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 60 ภายใต้ปฏิบัติการ "Never Stop to Burn ทำลาย มั่นใจ ไม่เวียนขาย ไปทำลายสังคม"
ทั้งนี้ มียาเสพติดของกลางที่ผ่านการตรวจรับและอนุมัติให้เผาทำลายจาก 55,876 คดี น้ำหนักรวมหีบห่อ 43,643 กิโลกรัม 203 กรัม เป็นน้ำหนักยาเสพติด 34,655 กิโลกรัม 680 กรัม 416 มิลลิกรัม มากที่สุดเป็น เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กว่า 24,095 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) กว่า 7,208 กิโลกรัม, คีตามีน กว่า 1,642 กิโลกรัม, ไซบูทรามีนกว่า 554 กิโลกรัม, เฮโรอีน กว่า 478 กิโลกรัม, คลอรัลไฮเดรต กว่า 306 กิโลกรัม, ฝิ่นกว่า 160 กิโลกรัมและอื่น ๆ
ใช้เตาเผาขยะอันตรายด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย เตาเผาชุดที่ 1 แบบหมุน (Rotary Kiln) อุณหภูมิมากกว่า 850 องศาเซลเซียส และเตาเผาซ้ำชุดที่ 2 แบบทรงกลมตั้ง อุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่า สารประกอบอินทรีย์อันตรายที่เกิดขึ้นถูกทำลายไปมากกว่า 99.99% ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบควบคุมสารมลพิษจากการเผาทำลายทุก 3 ชั่วโมง โดยจะทำการเผาต่อเนื่อง 36 – 38 ชั่วโมง
นอกจากภารกิจการเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติดซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังเป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยดำเนินการต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมาได้นำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งรูปแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การบำบัดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) มินิธัญญารักษ์ สถานฟื้นฟูภายใต้สถานพยาบาล และการต้องโทษ รวมกว่า 247,000 คน ได้รับการบำบัดครบกระบวนการและกลับคืนสู่สังคมแล้ว 150,000 คน