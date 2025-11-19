xs
ราคาทองครี่งวันเช้า [+400] รูปพรรณขายออก 63,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 12.00 น. (19 พ.ย.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,400 บาท ขายออกบาทละ 62,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,155.44 บาท ขายออกบาทละ 63,300 บาท