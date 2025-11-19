ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนชุมพรยกของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังน้ำท่วม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ให้ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะที่ ต.นาพญา ต.ท่ามะพลา ต.บางมะพร้าว ต.พ้อแดง ต.ปากตะโก ให้ยกของขึ้นที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง
ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนฝนตกหนัก อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
นอกจากนี้ ปภ.ยังได้รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น , น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง , คลื่นลมแรง ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น : จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ระนอง ภูเก็ต ตรัง และสตูล
- น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง : จ.สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี
- คลื่นลมแรง : จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส