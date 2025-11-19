"บิ๊กเล็ก"ถกสภา กห.ย้ำกองทัพให้ความสำคัญสูงสุดการถวายความอาลัยฯ-ภารกิจป้องกันประเทศ

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 10/2568 เรื่อง "การพัฒนากองทัพไทย 2050 กองทัพไทยในพุทธศตวรรษที่ 26" และการตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ
ก่อนการประชุมสภากลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ได้นำคณะ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ให้เกียรติตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม 3 เหล่าทัพ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฯ กองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับฟังการบรรยายภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย และได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยเน้นย้ำใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่
การให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งการสนับสนุนสำนักพระราชวังและรัฐบาล ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุด
การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ โดยขอให้กองบัญชาการกองทัพไทยเร่งรัดและลงรายละเอียดการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งการประสานกับส่วนราชการภายในและภายนอกกองทัพ เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับเหตุการณ์การรุกล้ำอธิปไตย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้เร่งรัดในประเด็นสำคัญ ๆ ได้แก่ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการทางทหาร การติดตามดูแลสิทธิกำลังพลที่เสร็จสิ้นจากภารกิจราชการสนามให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้และการต่อต้านโดรน การดูแลและสนับสนุนชุดผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกลาง ตามที่ TOR กำหนด
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามสมุดตรวจเยี่ยม จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภารกิจของกรมแผนที่ทหาร หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย กรมยุทธการทหาร และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตลอดจนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและการแสดงขีดความสามารถด้านทักษะการใช้ยุทโธปกรณ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การก่อการร้ายสากล ศูนย์รักษาความปลอดภัย, กรมการสื่อสารทหาร และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ใช้ในการสนับสนุนของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชน อีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้มาตรวจเยี่ยมฯ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม ในการควบคุมและอำนวยการร่วมกับเหล่าทัพให้พร้อมรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติ ด้วยความทันสมัย มีความประสานสอดคล้อง เกิดความแน่นแฟ้นในทุกระดับ เพื่อให้กองทัพไทยเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป