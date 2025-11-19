รฟม.เลื่อนเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ ออกไปจากเดิม 20 พ.ย. รอหารือรายละเอียดเพิ่มเติม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งขอเลื่อนกำหนดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 2 ช่องจราจร บนถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ออกไปก่อน เนื่องจาก รฟม. และ บมจ. ช.การช่าง (CK) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ มีความจำเป็นต้องหารือรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบใหม่อีกครั้ง