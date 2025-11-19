โฆษก รบ.สวน “วันนอร์” ตีความคับแคบ หลังชี้ช่องฝ่ายค้านยื่นซักฟอก

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทยราษฎร ออกมาให้ความเห็น ว่า แค่ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีก็ยุบสภาฯ ไม่ได้แล้ว ว่า เรื่องนี้ตนมองว่า อาจารย์วันนอร์ ตีความในทางที่แคบเกินไป ไม่ได้ตีความจากข้อเท็จจริงที่ใช้ปฏิบัติ เพราะในเงื่อนไข หลังการยื่นไป นายกรัฐมนตรี จะยื่นยุบสภาฯ ไม่ได้ เว้นแต่มีการถอนญัตติหรืออภิปรายแล้ว เสียงได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
แต่ในความเป็นจริง การที่ฝ่ายค้านมายื่น ไม่เพียงพอเป็นเหตุที่จะมาบอกว่าฝ่ายบริหารจะยุบสภาฯ ไม่ได้ เพราะถึงเวลาแล้ว ประธานสภาฯ ต้องมีหน้าที่ในการตรวจญัตติให้ครบถ้วนก่อน และต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ ดังนั้น การที่จะยุบสภาฯ ไม่ได้ก็ต่อเมื่อประธานสภาฯ ตรวจญัตติแล้ว บรรจุลงในระเบียบวาระ และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ เมื่อสองอย่างครบถ้วนแล้ว จึงจะมาบอกได้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยุบสภาฯ
นายสิริพงศ์ ยังยกตัวอย่างรัฐบาลที่แล้ว กรณีที่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจอดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งพาดพิงบุคคลภายนอก ถึงอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ที่พรรคฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่น ซึ่งประธานก็ยังไม่รับบรรจุในทันทีทันใด และไปขอให้ฝ่ายค้านแก้ญัตติ ถ้าเราจำกันได้ ฝ่ายค้านก็ต้องมาแก้ญัตติกันหลายครั้ง การกระทำของอาจารย์วันนอร์ ในอดีต จึงเป็นสิ่งยืนยัน ว่าประธานสภาต้องตรวจญัตติก่อน และเงื่อนไขที่จะครบถ้วนว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยื่นยุบสภาฯ คือ ต้องตรวจญัตติก่อน และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ ดังนั้นการที่พูดแบบนั้นออกมา เท่ากับว่าย้อนแย้ง กับสิ่งที่ท่านเคยทำมาในอดีต ทั้งนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะยุบสภาก่อนหรือไม่ แต่ไม่อยากให้ต้องมาพูดเรื่องเหล่านี้กลับไปกลับมา เพราะท่านนายกฯ พูดหลายรอบแล้ว ว่า ตาม MOA