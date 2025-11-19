xs
ราคาทองเปิดปรับเพิ่ม [+150] รูปพรรณขายออก 63,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,150 บาท ขายออกบาทละ 62,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,912.88 บาท ขายออกบาทละ 63,050 บาท