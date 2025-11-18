คมนาคมเร่งดัน 'M8' เฟส 1 วงเงิน 5.4 หมื่นลบ.เข้า ครม.ภายในรัฐบาลนี้

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงเตรียมผลักดันโครงการ มอเตอร์เวย์ M8 ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กิโลเมตร วงเงิน 54,562 ล้านบาท เสนอครม.พิจารณาอนุมัติภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยขณะนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ลงนามเห็นชอบแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป คาดว่าจะสามารถนำเสนอครม.พิจารณาอนุมัติภายในรัฐบาลชุดนี้
มอเตอร์เวย์ M8 ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ช่วงนครปฐม-ตลาดจินดา ระยะทาง 9.3 กม. ค่าก่อสร้างประมาณ 10,509 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2570
ระยะที่ 2 ช่วงตลาดจินดา-ปากท่อ ระยะทาง 51.8 กม.ค่าก่อสร้าง 40,162 ล้านบาท โดยเสนอขอใช้งบประมาณเริ่มก่อสร้างในปี 2571 ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา หรือ O&M นั้น จะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ หรือ PPP โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเปิดทดลองให้บริการในปี 2575และเปิดเต็มรูปแบบในปี 2576
นอกจากนี้จะเร่งเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 ต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว เช่นกัน
นอกจากนี้ กรมทางหลวงเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์เวย์สายใหม่ โดยจะเริ่มจากแผนแก้ปัญหาจราจรบริเวณต่างระดับบางปะอิน M9 ด้านเหนือ ซึ่งมีวงเงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท (ค่าเวนคืนประมาณ 500 ล้านบาท) เนื่องจากโครงการมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว
โดยเป็นโครงการทางเชื่อมต่อโครงการมอเตอร์เวย์ด้านทิศเหนือ บริเวณชุมทางต่างระดับบางปะอิน เพื่อให้วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน หรือ M9 ด้านตะวันตก กับ M9 ด้านตะวันออก ช่วงบางปะอิน-บางพลี เชื่อมเส้นทางให้ครบ 3 เหลี่ยม เชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องลงสู่ถนนพหลโยธิน คาดว่าจะตั้งงบประมาณดำเนินการประมาณปี 2570
โครงการในลำดับถัดไป คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR10) แต่เนื่องจาก เส้นทางมีระยะทางยาวมาก เชื่อมเป็นวงหลายจังหวัด ดังนั้นจะมีการพัฒนาเป็นส่วนๆ โดยเริ่มจาก ช่วงเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณรามอินทรา - ทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เพื่อให้โครงข่ายเชื่อมต่อกับ โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา) เพื่อให้เกิดการบูรณาการเส้นทางที่สมบูรณ์
ส่วนจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใด ยังต้องมีการวางแผนก่อสร้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และจัดงบลงทุน ซึ่งต้องพิจารณาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม เพราะมีงบประมาณจำกัด ทั้งงบประมาณ เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ หรือเงินกู้ หรือ ร่วมทุนเอกชน หลังจากวงแหวนรอบที่ 3 เริ่มก่อสร้างช่วงแรกไปแล้ว จะเลือกเส้นทางช่วงอื่นๆ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมดำเนินการต่อไป