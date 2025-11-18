นายกฯ ยังไม่ได้รับรายงานการบังคับคดีภาษีหุ้นชินฯ-จำไม่ได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ "ทักษิณ" แล้วหรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการขอพระราชทานอภัยโทษอภัยของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทางรัฐบาลได้มีการส่งรายชื่อไปแล้วหรือไม่ ว่า ตนจำไม่ได้ เพราะเอกสารเยอะมาก ทั้งเรื่องกฎหมายและงานต่างๆ ซึ่งทุกเรื่องมีความสำคัญหมด ฉะนั้นก่อนที่ตนจะลงนาม จะต้องมีทีมกลั่นกรอง ทั้งฝ่ายกฎหมายและทุกๆอย่าง รวมไปถึงตนก็ต้องกลั่นกรองโดยใช้ดุลพินิจของตนเองด้วย
ส่วนกรมสรรพากร และกระทรวงการคลัง ได้รายงานเรื่องการบังคับคดีภาษีการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท ของนายทักษิณ แล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ยัง เนื่องจากตนเพิ่งเดินทางกลับมาต่างประเทศเมื่อคืนนี้ และรายละเอียดยังไม่ทราบ อ่านแค่เพียงจากข่าวเท่านั้น
ส่วนรับทราบกรณีที่อัยการสูงสุด อุทธรณ์คดี ม.112 ของนายทักษิณ แล้วหรือไม่ เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องการเมือง นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม เพียงส่ายศีรษะก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันที