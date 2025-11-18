xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 24 ครั้ง [-700] รูปพรรณขายออก 62,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 24 ครั้ง รวมปรับลดสุทธิ 700 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,000 บาท ขายออกบาทละ 62,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,761.28 บาท ขายออกบาทละ 62,900 บาท