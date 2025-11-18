ดีเดย์ 19 พ.ย.! ร้านค้าลงทะเบียนอบรม Upskill-Reskill คนละครึ่ง พลัส

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เป็นการต่อยอดโครงการคนละครึ่ง พลัส หวังจูงใจให้ร้านค้าพัฒนาธุรกิจของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ทักษะหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การทำบัญชี การตลาดดิจิทัล การส่งเสริมการขาย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น
รัฐบาลจัดสรรงบไม่เกิน 800 ล้านบาท รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 400,000 ราย โดยเปิดให้ร้านค้า 950,000 ราย เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม ใครลงทะเบียนและอบรบเสร็จก่อนจะได้รับสิทธิ์คัดเลือกก่อน เพราะต้องการกลุ่มอบรมสำเร็จเพียง 4 แสนราย เมื่ออบรมสำเร็จจะมีธนาคาพาณิชย์ และแบงก์ออมสิน พร้อมเติมทุนให้กับรายย่อยหากต้องการสภาพคล่อง ป้องกันการพึ่งพาเงินนอกระบบ
นายเอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประชาชนใช้จ่ายผ่าน "คนละครึ่งพลัส" 45,000 ล้านบาท นับว่าเม็ดเงินกระจายออกไปสู่ภูมิภาคพร้อมกันทั้งเงินจากบัตรสวัสดิการ เที่ยวดีมีคืน การเร่งรัดเบิกจ่ายงบ เม็ดเงินเหล่านี้กระจายหมุนไปหลายรอบ ผลักดันจีดีพีไตรมาส 4 เติบโตได้มากกว่าร้อยละ 0.6 ส่วนคนละครึ่งเฟส 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เร่งศึกษาและออกแบบโครงการ โดยนำบทเรียนเฟสแรก ทั้งผลดีและข้อแก้ไขนำมาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเสนอ ครม. ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เริ่มใช้จ่ายมกราคม 2569 พร้อมกับการเติมเงินให้กับบัตรสวัสดิการ ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับโครงการ "คนละครึ่ง พลัส"
สำหรับขั้นตอนการจัดอบรม มีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้
1. ระยะเวลาการพัฒนาทักษะ: ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568
2. กลุ่มเป้าหมาย: ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส จำนวนไม่เกิน 400,000 ราย
3. คุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ:
3.1 เป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส ในวันก่อนเริ่มดำเนินการพัฒนาทักษะ
3.2 ได้ตกลงให้ความยินยอม (Consent) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ ก่อนดำเนินการพัฒนาทักษะ
3.3 เข้าร่วมการพัฒนาทักษะโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีนิติบุคคล) ที่ตรงกับการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส เท่านั้น
3.4 ไม่เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะในโครงการคนละครึ่ง พลัส
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 - 5 และโครงการคนละครึ่ง พลัส หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ร้านค้ามีการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการของรัฐข้างต้น จะถูกตัดสิทธิจากโครงการฯ
4. วิธีดำเนินการให้ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
4.1 เข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการพัฒนาพัฒนาทักษะผ่านการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบน Food Delivery Platform สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
(1) เลือกสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าบน Food Delivery Platform (ได้แก่ Grab Lineman Robinhood และ ShopeeFood) ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ร้านค้าจะต้องไม่เคยสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าของ Food Delivery Platform รายนั้น ก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 นอกจากนี้ ร้านค้าต้องมีคำสั่งซื้อที่ใช้สิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง พลัส อย่างน้อย 5 รายการ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 จึงจะถือว่า ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะ สำเร็จ
(2) ต้องเลือกผูกร้านค้าของตนกับ Food Delivery Platform บนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ให้สำเร็จ ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568
(3) ร้านค้าต้องมีคำสั่งซื้อที่ใช้สิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง พลัส สำเร็จ (ไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ) อย่างน้อย 5 รายการ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 จึงจะถือว่า ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ
4.2 เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการพัฒนาพัฒนาทักษะผ่านการอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน สามารถเข้าร่วมได้ 24 ชั่วโมง โดยดำเนินการ ดังนี้
(1) สมัครและเรียนหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการเงินผ่าน www.gsb.or.th ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องเข้าเรียนด้วยตนเองตลอดระยะเวลาหลักสูตร
(2) ผู้ประกอบการร้านค้าต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1 กรณีมีคะแนนทดสอบก่อนเรียน เท่ากับร้อยละ 100 (ได้คะแนนเต็ม) ถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่เข้าข่ายที่จะพัฒนาทักษะได้สำเร็จผ่านช่องทางของธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินจะไม่ส่งผลการอบรมดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประมวลผล อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถเลือกพัฒนาทักษะผ่านช่องทางอื่นได้
2.2 ผลคะแนนการทดสอบที่ถือว่าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ ได้แก่ (1) คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ (2) คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ต้องมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
4.3 เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการพัฒนาพัฒนาทักษะผ่านการอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถเข้าร่วมได้ 24 ชั่วโมง โดยดำเนินการ ดังนี้
(1) สมัครและเรียนรู้หลักสูตร DBD Academy ผ่าน https://dbdacademy.dbd.go.th/
ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องเข้าเรียนด้วยตนเองตลอดระยะเวลาหลักสูตร
(2) ผู้ประกอบการร้านค้าต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(2.1) กรณีมีคะแนนทดสอบก่อนเรียน เท่ากับร้อยละ 100 (ได้คะแนนเต็ม) ถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่เข้าข่ายที่จะพัฒนาทักษะได้สำเร็จผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่ส่งผลการอบรมดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประมวลผล อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถเลือกพัฒนาทักษะผ่านช่องทางอื่นได้
(2.2) ผลคะแนนการทดสอบที่ถือว่า ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ ได้แก่ (1) คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ (2) คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ต้องมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
5. สิทธิประโยชน์: ร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน 400,000 รายแรก จะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง พลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อราย โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ผ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ลิ้งก์เชื่อมโยงไปยังหน้าการอบรมออนไลน์ คำแนะนำการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบน Food Delivery Platform และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่งพลัส.com
