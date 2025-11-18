xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -10.03 จุด มูลค่าซื้อขาย 29,321.29 ล.

ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 10.03 จุด หรือ -0.78% ที่ระดับ 1,270.04 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,321.29 ล้านบาท