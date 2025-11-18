มติ 4 ต่อ 3 กกต.เลือก "ณรงค์ กลั่นวารินทร์" นั่งประธานคนใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการจัดประชุมกรรมการการเลือกตั้งที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายชาย นครชัย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ร่วมกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และนายณรงค์ รักร้อย ว่าที่ กกต. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กกต. แทนนายอิทธิพร บุญประคอง ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
โดยการประชุมเริ่มต้นในเวลา 13.30 น. และใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ จึงเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ได้รับเสียงสนับสนุน 4 ต่อ 3 ให้ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.คนใหม่ โดยหลังจากนี้ทางสำนักงานฯ จะได้แจ้งผลการคัดเลือกกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาให้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนันต์ และนายณรงค์ รักร้อย เป็น กกต. และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นประธาน กกต. ในคราวเดียวกัน
สำหรับนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ อายุ 65 ปี เป็น กกต.ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามาดำรงตำแหน่งแทนนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กกต. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 68 ก่อนการดำรงตำแหน่ง กกต. เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (1 ต.ค.66 - 68) ผู้พิพากษาศาลฎีกา (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.66) อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.64) รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (1 ต.ค.59- 30 ก.ย.61)