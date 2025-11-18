"บิ๊กป้อม" ปัดตอบคุย "เดชอิศม์" ร่วมงาน พปชร.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าและการวางตัว สส. ของพรรค ว่า กำลังทำอยู่ ส่วนจะส่งครบ 400 เขตหรือไม่ ตนก็ไม่รู้เหมือนกัน ต้องไปถาม พล.อ.ธรรมรักษ์ อิสรางกูร ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ
เมื่อถามว่าตั้งเป้าได้ สส. กี่ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ต้องการมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ส่วนที่มีข่าวว่านายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มาพบและพูดคุยเพื่อจะร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ ตนไม่ทราบ
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่านายเดชอิศม์ ไม่ได้มาพบส่วนตัว แต่ไปคุยกับคนอื่นใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว