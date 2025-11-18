"อรรถกร"ยันซีเกมส์ดูแลนักกีฬากัมพูชาเท่าเทียม เชื่อนักกีฬามีสปิริต ไม่โยงความขัดแย้ง

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความพร้อมการดูแลนักกีฬากัมพูชา ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า ตนได้พูดคุยกับผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย เราไม่ได้คิดว่านักกีฬากัมพูชาหรือนักกีฬาประเทศอื่นต่างกันอย่างไร เรามองว่าเขาเป็นนักกีฬา เป็นแขกบ้านแขกเมือง ก็ดูแลให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ส่วนกังวลหรือไม่ว่านักกีฬาของกัมพูชาอาจจะป่วนการแข่งขันเหมือนเวทีนางงาม นายอรรถกร กล่าวว่า ต้องดูว่าเขามาในฐานะนักกีฬา ถ้ามีสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา เชื่อว่าหน้าที่ของเขาคือมาแข่งขัน ส่วนเราก็ดูแลในเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ดูแลทุกประเทศเหมือนกันหมด
เมื่อถามว่ามีนักกีฬาถอนตัวเพิ่มเติมหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า มีนักกีฬาของกัมพูชามีประมาณ 300 คน แต่ภายหลังมีถอนไปบ้าง ซึ่งเพิ่งมีการตัดสินใจในช่วงหลัง โดยตนขอไม่วิจารณ์ความพร้อมของประเทศอื่น ประเทศไทยก็เต็มที่ในส่วนของเรา และยืนยันว่ามีการคุ้มกันทุกประเทศเท่ากัน ซึ่งได้คุยทั้งฝ่ายตำรวจที่ได้วางแผนร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนที่พักอาศัยก็จัดให้เหมาะกับชนิดของกีฬา
เมื่อถามว่ามีการขอความร่วมมือนักกีฬาไม่ให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับปัญหาชายแดนหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เขาควรจะกังวล แต่ไม่ควรเอาเรื่องการเมืองหรือความขัดแย้งต่าง ๆ มาปนกัน
ส่วนจะห้ามถ่ายคลิปแสดงออกได้หรือไม่นั้น นายอรรถกร ระบุว่า คนไทยยังห้ามไม่ได้ของเขาก็ห้ามไม่ได้เหมือนกัน