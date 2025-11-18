รมว.ยุติธรรมแจงทบทวนระเบียบส่งตัวผู้ต้องขังรักษานอกเรือนจำ เพื่อความชัดเจน

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการสั่งให้ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบแนวทางการส่งตัวผู้ต้องขังรักษานอกเรือนจำ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยชั้น 14 หรือไม่ ว่า การให้ทบทวนครั้งนี้เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น เนื่องจากระเบียบเดิมใช้มานานแล้ว
พล.ต.ท.รุทธพล ย้ำว่า การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจประเมินโดยแพทย์เท่านั้น จากแต่ก่อนที่เป็นความเห็นของพยาบาล
เมื่อถามต่อว่า การออกใบตรวจสุขภาพเพื่อส่งตัว ต้องเป็นการทำ ณ ขณะนั้น หรือทำไว้ล่วงหน้าได้ เพราะก่อนหน้านี้พบว่ามีการทำใบส่งตัวล่วงหน้า พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องเป็นการตรวจสุขภาพและรับรอง ณ ขณะนั้น จะมาทำก่อนไม่ได้