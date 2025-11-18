ครม.เด้ง "ชญานันท์" พ้นปลัด ทส. ตั้ง "รวีวรรณ ภูริเดช" แทน

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนนางชญานันท์ ภักดีจิตต์
ทั้งนี้ นางชญานันท์ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เพื่อทดแทนนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ที่ลาออกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร โดยนางชญานันท์ ดำรงตำแหน่งประมาณ 3 เดือนเท่านั้น