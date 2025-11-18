นายกฯ สั่งทุกกระทรวงเดินหน้าข้อตกลง ความร่วมมือกับจีน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2568 ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 50 ปี จึงสั่งการมอบหมายเพิ่มเติมให้กระทรวงต่างๆ ที่ได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับจีนไปแล้ว หรือที่กำลังจะลงนามทำความตกลงในอนาคต ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า การตรวจสอบสินค้า การขนส่ง การดึงดูดการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลการตรวจสอบ กักกัน และการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่จะส่งออกไปยังจีน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย
นอกจากนี้ ตามที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้แจ้งความประสงค์จะซื้อข้าวจากไทย 5 แสนตัน ขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งทำความตกลงรายละเอียดในการส่งมอบข้าวให้กับฝ่ายจีนโดยเร็ว รวมทั้งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมสต๊อกข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่จีนต้องการไว้ให้พร้อมสำหรับการส่งออกด้วย
นายกรัฐมนตรี ยังมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ พร้อมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีน รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ และเหมาะสมด้วย
ด้านสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก ถึงผลการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องสำคัญ โดยให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงและเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าใจว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า ไม่ได้นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีทางการค้า ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้กำชับกับกระทรวงกลาโหมให้เร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับทุกฝ่าย