รมว.วธ.เตรียมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช-นำศาสนิกชน 5 ศาสนาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ "พระพันปีหลวง"

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนดเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.30 น. เพื่อถวายความเคารพ และกราบทูลรายงานแนวนโยบายด้านศาสนา การบูรณาการความร่วมมือกับองค์การศาสนาในระดับประเทศ ตามภารกิจสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการเข้าพบผู้นำศาสนา ทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และศาสนาซิกข์ หลังจากเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อการทำนุบำรุงสถาบันศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติ และสร้างกลไกความร่วมมือด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การเข้าพบผู้นำศาสนาเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งในการธำรงรักษาคุณค่าแห่งศาสนาในฐานะรากฐานทางจิตใจของประชาชน และเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความมั่นคงในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช นับเป็นโอกาสสำคัญในการสืบสานแนวนโยบายเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา และการสนับสนุนบทบาทองค์กรศาสนาในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างคุณธรรม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และความสมานฉันท์ของประชาชน อันจะช่วยยกระดับทุนทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมให้เป็นพลังสร้างสรรค์ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากนั้น เวลา 11.00 น. จะนำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้นำองค์การทางศาสนาและศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และศาสนาซิกข์ จาก 15 องค์การ จำนวนกว่า 140 คน เข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติทางธรรม ทรงทำนุบำรุงสรรพศิลปวัฒนธรรม ความศรัทธา และวิถีแห่งสันติสุขของพสกนิกรในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า ตลอดห้วงเวลาแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่า พระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยวิริยะปัญญา ได้ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ศาสนา และศิลปหัตถกรรมไทย ให้ปรากฏเป็นมรดกอารยธรรมอันทรงคุณค่า เปรียบประหนึ่งแสงทองที่นำทางแผ่นดินสยามให้สถิตสถาพรสืบไป
พร้อมยืนยันว่า กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนา จะน้อมสืบสานพระราชปณิธานงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท์และสันติสุขของประชาชนในชาติ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตราบชั่วนิรันดร์