สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 นี้ ฝนตกเล็กน้อยที่หนองจอก แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนละอองเล็กน้อยเขตหนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่