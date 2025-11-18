กรมชลฯ เร่งระบายน้ำเจ้าพระยาลงทะเล หวังลดผลกระทบพื้นที่ตอนบน

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำเหนือโดยใช้ระบบชลประทานเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นทางลัดในการระบายน้ำเหนือ ช่วยให้การระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนหนึ่งลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้รวดเร็วขึ้น โดยการร่นระยะทางการไหลของน้ำจาก 18 กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 600 เมตรเท่านั้น เนื่องจากระยะทางจากปากคลองถึงปลายคลองของคลองลัดโพธิ์มีระยะสั้น ช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำได้
สำหรับการบริหารจัดการน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ จะเปิดบานระบายของประตูระบายน้ำให้สัมพันธ์กับจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อเร่งพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างส่วนหนึ่งออกสู่ทะเลอ่าวไทย โดยจะระบายน้ำในช่วงที่น้ำทะเลลงเท่านั้น เนื่องจากช่วงที่น้ำทะเลขึ้นระดับน้ำทางด้านท้ายน้ำยังสูงกว่าด้านน้ำเหนือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 17 พฤศจิกายน 2568 มีการระบายน้ำออกสู่ทะเลแล้วทั้งสิ้น 2,257 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ เมื่อพ้นช่วงฤดูน้ำหลากแล้ว จะปิดบานระบายของประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มรุกล้ำผ่านประตูระบายน้ำเข้าไปส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย
