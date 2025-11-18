xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -10.14 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 16,209.37 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (18 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,269.93 จุด ลดลง 10.14 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.79 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 16,209.37 ล้านบาท