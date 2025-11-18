โฆษก ปชป.เผยยอดแสดงจำนงสมัคร สส.ใกล้ 400 รายแล้ว กรุงเทพฯ ตอบรับสูงสุด

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ (กก.บห.) อย่างเป็นทางการนัดแรก ภายหลังได้รับการรับรองสถานะจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าแคมเปญ สส.ที่ดี...คุณเองก็เป็นได้นะ ว่า พรรคฯ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมียอดผู้แสดงความจำนงลงสมัคร สส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อที่กำลังจะเข้าใกล้ 400 รายแล้ว โดยพื้นที่ตอบรับสูงสุด คือพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้แสดงความจำนงกว่า 90 คนจาก 33 เขต ขณะที่ ภาคใต้ มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า การเปิดรับสมัครนี้ครอบคลุมทั้งผู้ที่เคยเป็น สส. ในอดีตและผู้ที่สนใจที่เป็นคนหน้าใหม่ที่มีความตั้งใจ มีเจตนาที่ดี ที่อยากจะสร้างการเมืองสุจริต มีความรู้ความสามารถ ให้มาร่วมกับเราได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
